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رياضة

جنش يحتفل بالكريسماس مع زوجته وأولاده .. شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك ،  بالكريسماس مع زوجته و اولاده ونشر صورتين لهما من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

ايه العيله القمرر دي بس - ربنا يخليكم لبعض يارب - كل سنه وانت طيب يا عالمي سنه جديده سعيده عليك

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و حرص مسئولو نادى الزمالك علي عقد اجتماع مساء اليوم مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش، لاعبى الفريق الأبيض.

يأتي هذا للتفاوض حول تجديد تعاقدهما مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى إطار سياسة إدارة النادى بإنهاء ملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر الانتهاء من تجديد عقود كل من  يوسف أوباما وفرجانى ساسى بخلاف الثنائى شيكابالا وجنش.

وعرض مسئولو نادى الزمالك على جنش وشيكابالا التجديد لموسمين بداية من الموسم المقبل، مع منحهما حرية تحديد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الأول من العقد الجديد.

ويسعى أعضاء لجنة الكرة بنادى الزمالك لحسم ملف تجديد اللاعبين خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل فتح باب القيد الشتوى فى يناير المقبل.

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