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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لن تندم على شرائه.. جهاز MatePad 11.5S بإمكانيات عصرية

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء جهاز MatePad 11.5S من شركة هواوي والذي ياتي  بالعديد من المزايا الجديدة.

وفقا لموقع gsmarena أما عن شاشة جهاز MatePad 11.5S  فهو يأتي بشاشة قياسها 11.5 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة قدرها 2.8K وبتردد يصل قدره 144 هرتزًا، وذلك مثلما تـأتي إصدارات MatePad الحديثة الأخرى

 يتوفر جهاز MatePad 11.5S بإصدار PaperMatte والذي يحاكي تجربة القيام بالكتابة على الورق وذلك عند استخدام قلم M-Pencil 3 الجديد من شركة هواوي.

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على الجانب الآخر يمكن أن يتمتع المستخدم بتجربة الكتابة  بطرق أكثر راحة وذلك باستخدام لوحة المفاتيح وذلك عن طريق ربط الجهاز اللوحي وبلوحة المفاتيح المنفصلة الملحقة، ويعد ذلك مفيدًا لمحبي استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة للاستفادة من صغر حجم الجهاز اللوحي.

ومن جانبها لم تكشف شركة هواوي حتى الآن عن المعالج الذي تم استخدامه في جهاز MatePad 11.5S، ولكن من المتوقع أن يكون معالج Kirin 9010  هوالمُستخدم في هواتف Pura 70 الجديدة.

ويأتي جهاز MatePad 11.5S بذاكرة عشوائية وبحجم قدره 8 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية يصل قدرها  إلى 256 جيجابايت، وببطارية تبلغ سعتها 8800 ميلي أمبير، وشحن سلكي سريع بقوة قدرها 22.5 واطًا، ومع كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أخرى أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبنظام صوتي مكون من 4 سماعات خارجية.

ويعمل  جهاز MatePad 11.5S  بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 من هواوي، وهو يدعم تشغيل تطبيقات أندرويد، ولكنه لا يضم خدمات جوجل أو تطبيقاتها، ويحتوي  جهاز MatePad 11.5Sعلى تطبيقات مميزة أخرى من شركة هواوي مثل تطبيق الملاحظات Huawei Notes وتطبيق الرسم الجديد GoPaint.

أما عن سعر جهاز MatePad 11.5S هواوي الجهاز اللوحي MatePad 11.5S فهو يأتي بسعر قدره 400 يورو، ويمكن للمستخدمين القيام بالحصول على قلم M-Pencil ولوحة المفاتيح على نحو منفصل.

جهاز MatePad 11 5S شركة هواوي ذاكرة عشوائية لوحة المفاتيح قلم M-Pencil 3

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