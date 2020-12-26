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10 آلاف مسحة يوميا .. معامل الصحة: الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قالت نانسى الجندى  ، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة  ،  إن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا فى موجتها الأولى والاستعدادا أيضأ للموجة الثانية .

وأضافت " الجندى "  ، خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ،    أن المعامل تقوم  بعمل مسحات طبية  يومية بمعدل 10 آلاف مسحة على مستوى محافظات الجمهورية  فى 62 معمل لوزارة الصحة ، وهناك بعض المستشفيات الخاصة تقوم ب إرسال المسحات الطبية الخاصة بها .

ولفتت إلى أن فترة حضانة للفيروس لا يظهرها تحليل pcr ، وفى حالة عدم ظهور أى أعراض من الممكن أن يكون المصاب نتيجته سلبية 

وأشارت إلى أن تحاليل سرعة الترسيب، صورة دم كاملة ، الأشعة المقطعية  تعطى صورة ودلالات للجسم  ونكشف الاصابة ب كورونا و من الممكن أن يقوم بها المريض فى حالة ظهور أعراض عليه .

وطالبت ب اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، ارتداء الكمامة الطبية مؤكدة أن كافة مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة أمام المواطنين فى أى وقت  ولابد من تظهر عليه الأعراض أن يقوم بعمل المسحات الطبية ويقوم بعزل نفسه 
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