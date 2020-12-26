18 أردبا في الفدان.. وزير الزراعة: لأول مرة استنباط صنف جديد من القمح بخبرة علماء مصر.. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه لدينا حوالي 15 صنفا من القمح ويتم تجربة نوع جديد من القمح تم استنباطه في وزارة الزراعة ولأول مرة نعمل على إنتاج صنف جديد من القمح بخبرة العلماء المصريين لزيادة إنتاجية الفدان ".





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن انتاج الفدان الواحد كان 12 أردبا من القمح ولكن بعد تجربة الصنف الجديد من القمح تصل الانتاجية لحوالي 18 أردبا في نوع القمح الجديد".





وتابع السيد القصير:" نزرع 3.4 مليون فدان قمح في السنة ونعمل على زيادة 150 ألف فدان سنويا لزراعة القمح وذلك بالتزامن مع استنباط اصناف جديدة".





وتابع السيد القصير:" وتابع السيد القصير :" الأمن الغذائي أصبح قضية أساسية والدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة ولدينا سلع كثيرة نحقق فيها اكتفاء ذاتي".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت اليد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".