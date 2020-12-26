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فن

نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض فيلم "ابن سينا".. وندوة توعوية عن كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:33 م
نادي سينما
نادي سينما
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محمد نحلة
أقام نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، والمركز الروسى للعلوم والثقافة برئاسة "مرات جاتين"، فعالياته، مساء اليوم السبت.

وشهدت الفعاليات عرض الفيلم الروسى "ابن سينا" الذى أنتج إبان الاتحاد السوفيتي فى عام 1956 ' وذلك في اطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية  نحو فيروس كورونا المستجد.

ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما تحتويه من نصائح طبية، والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا، وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبَّه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات، وأوجد طريقة لعزل الناس لمدة 40 يومًا، عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور ادارها الناقد السينمائي احمد النبوي . 

 وشهدت الفعاليات كذلك اقامة ندوة توعوية بحضور العالم الجليل الاستاذ الدكتور صلاح سرور استاذ الصدر والقلب بجامعة الاسكندرية والتى ادارها الدكتور ابراهيم الكردانى حيث تحدث فيها عن أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا وأهمها التباعد الاجتماعى بين الافراد وكذلك أهم طرق التغذية السليمةو اتباع نظام  جيد لتناول الطعام الصحى  للوقاية من الأمراض.
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