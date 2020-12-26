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خلال جولة مع وزير الزراعة.. أحمد موسى ينبهر بجودة إنتاجية نظم الري الحديث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:09 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
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هاني حسين
 أجرى الإعلامي أحمد موسى،  مع السيد القصير وزير الزراعة، جولة داخل الصوب الزراعية في مشروع البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر

وأبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته بجودة إنتاجية المحاصيل داخل الصوب الزراعية ضمن برنامج إنتاج بذور الخضر، قائلا:" بس الله ما شاء الله".

وقال  إن وزارة الزراعة مسؤولة عن الزراعة في مصر  وهناك تعاون كبير مع القوات المسلحة  وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إنتاج التقاوي.

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات".

وتابع :"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفائة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

وأكمل الوزير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول ولابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".

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