حبس منتحل رجل شرطة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بعين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة ويقوم باستيقاف المارة وتفتيشهم وسرقة متعلقاتهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.





كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن الوقائع التى ارتكبها المتهم من قبل.





كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل أوهم أهالي منطقة عين شمس أنه رجل شرطة من خلال حمله سلاحا ناري وكارنيه وزارة الداخلية " مزور"،حيث كان يقوم باستيقافهم وتفتيشهم وسرقة متعلقاتهم.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف الاطواف الامنية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .





وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع محمود حسن ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته طبنجة صوت وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية "مزور " ، وباخطار العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة وجه باتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المتهم .





واعترف المتهم امام رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في وقائع السرقة، حيث أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة ، وقرر بارتكابه عدد ٣ حوادث سرقة بذات الإسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه .



