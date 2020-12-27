رئيس الزمالك الجديد: نسعى لإسعاد الجماهير وإعلاء قيمة القلعة البيضاء

أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حاليًا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية، إنه يعد جماهير الزمالك والأعضاء بالعمل بكل قوة، لحل كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي يتعرض لها النادي.





وأشار عماد عبد العزيز إلى أنه أحد مشجعي الزمالك قبل أن يكون رئيسا له، موضحا أن الوقت سيكون التحدي الأهم أمام اللجنة المؤقتة لتوفير كل ما يلزم للنجاح.





وزاد: "سيظل الزمالك كما كان ولن يهتز يوما، ندرس كافة الأمور داخل النادي، وهدفنا الرئيسي حاليا توفير موارد مالية لتسوية كافة المستحقات سواء للاعبي الفرق الرياضية أو لأي التزامات أخرى".



