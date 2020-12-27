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رياضة

رئيس الزمالك الجديد: نسعى لإسعاد الجماهير وإعلاء قيمة القلعة البيضاء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حاليًا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية، إنه يعد جماهير الزمالك والأعضاء بالعمل بكل قوة، لحل كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي يتعرض لها النادي.

وأشار عماد عبد العزيز إلى أنه أحد مشجعي الزمالك قبل أن يكون رئيسا له، موضحا أن الوقت سيكون التحدي الأهم أمام اللجنة المؤقتة لتوفير كل ما يلزم للنجاح.

وزاد: "سيظل الزمالك كما كان ولن يهتز يوما، ندرس كافة الأمور داخل النادي، وهدفنا الرئيسي حاليا توفير موارد مالية لتسوية كافة المستحقات سواء للاعبي الفرق الرياضية أو لأي التزامات أخرى".

وأكد عماد عبد العزيز، أن اللجنة الثلاثية قائمة، وسينضم لها عضو جديد بجانب استمرار المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة.

وأضاف، أن الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير.

وذكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن العضو الثالث في اللجنة، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة المكلفة بإدارة لنادي الزمالك خلفًا للمستشار الراحل أحمد البكري الذي وافته المنية الخميس الماضي.
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