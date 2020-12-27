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حوادث

السجن والغرامة لربتي منزل لحيازتهما مواد وأدوية مخدرة بالشرقية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
محكمة
محكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم فى جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بسجن ربة منزل سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازتها أدوية مجهولة المصدر، وبراءة المتهم الثانى الذي يعمل موظف بالمحليات.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد قيما قوة من مباحث التموين بضبط " نجلاء ف " 29 سنة ربة منزل  مقيمة دائرة القسم، و" م م ال ك" 35 سنة موظف بوحدة محلية مقيم مركز الزقازيق، وبداخل مخزن ملك المتهمه الأولي أدوية ومستلزمات طبية محظور التعامل عليها خارج وزارة الصحة  وأخرى مجهولة المصدر وأدوية مخدرة، وأقرت المتهمه بحيازتها للأدوية بالإشتراك مع المتهم الثانى،  وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 8432 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازتها مواد مخدرة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد تمكن معاون مباحث قسم ثانى الزقازيق  من ضبط " مديحة ش  "47 سنة مقيمة دائرة القسم  بحوزتها كمية من جوهر الهيروين  المخدر تزن حوالى 32 جرام.

 

تم التحفظ علي المتهمة والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسة علي ذمة القضية رقم 5713 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

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