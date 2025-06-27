لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات تورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف في سوق المواشي بمدينة كرداسة حيث تبين أن لهو الأطفال وراء نشوب المعركة بين عائلتين ما تسبب في احتراق واجهة سوبر ماركت دون إصابات بشرية.

وأشارت التحريات التي أجربت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن خلاف وقع بين عائلتين بسبب لهو الأطفال الذي تطور إلى "خناقة عيال" ثم "خناقة الكبار" حيث تبادل الطرفين التراشق بالحجارة وزجاجات الموتوف وانتقلت قوة أمنيى برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة ونجح في السيطرة على المشاجرة وضبط 7 متهمين من الطرفين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة كرداسة بنشوب معركة بين عائلتين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين تشاجر أصحاب سوبر ماركت ومنزل مجاور.

وألقت إحدى العائلتين زجاجات المولوتوف على منازل العائلة الأخرى ما أدى لاشتعال النيران بأحد المنازل وسوبر ماركت وسيطرت قوات الشرطة على المشاجرة ونجحت في تحديد طرفيها.

واستغاث عدد من أهالي كرداسة على صفحات فيسبوك بسبب اشتعال النيران في أحد المنازل حيث قال أحد المنشورات: "البيوت ولعت".