قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غارات النبطية .. ولبنان يدين ويدعو لجلسة حكومية طارئة
تعويضات مالية ومساعدات .. القصة الكاملة لمصرع 19 فتاة فى حادث الطريق الإقليمي | صور
شرط حاسم قلب الموازين .. الأهلي يتلقى صدمة من وسام أبو علي ويرد بقوة
كل غمضة عين.. خطيب المسجد الحرام: المرء يتقلب في نعم الله ونعيمه
انهيار أجزاء بمنزل مكون من طابقين في الخانكة
الزمالك يعلن انتهاء مشوار عبد الشافي مع كرة القدم
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة جديدة ضد إيران
عيالي اتحرموا من والدتهم.. تطورات حادث دهس حي النرجس بالتجمع.. الزوج يكشف التفاصيل
وسام أبو علي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثالثة بمونديال الأندية
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل

المنزل المحترق بسبب المشاجرة
المنزل المحترق بسبب المشاجرة
ندى سويفى

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات تورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف في سوق المواشي بمدينة كرداسة حيث تبين أن لهو الأطفال وراء نشوب المعركة بين عائلتين ما تسبب في احتراق واجهة سوبر ماركت دون إصابات بشرية. 

وأشارت التحريات التي أجربت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن خلاف وقع بين عائلتين بسبب لهو الأطفال الذي تطور إلى "خناقة عيال" ثم "خناقة الكبار" حيث تبادل الطرفين التراشق بالحجارة وزجاجات الموتوف وانتقلت قوة أمنيى برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة ونجح في السيطرة على المشاجرة وضبط 7 متهمين من الطرفين. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة كرداسة بنشوب معركة بين عائلتين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين تشاجر أصحاب سوبر ماركت ومنزل مجاور.

وألقت إحدى العائلتين زجاجات المولوتوف على منازل العائلة الأخرى ما أدى لاشتعال النيران بأحد المنازل وسوبر ماركت وسيطرت قوات الشرطة على المشاجرة ونجحت في تحديد طرفيها.

واستغاث عدد من أهالي كرداسة على صفحات فيسبوك بسبب اشتعال النيران في أحد المنازل حيث قال أحد المنشورات: "البيوت ولعت".

لهو الأطفال كرداسة معركة بالمولوتوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة أفضل قصة خيال علمي

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تحتفي بتكريم طالبات قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب من النيابة الإدارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد