بوظت العربية.. ابن صاحب معرض سيارات يقـ.ـتل كلابا ضالة بالسم بالمهندسين

ضبطت مباحث الجيزة ابن صاحب معرض سيارات في المهندسين بتهمة تسميم كلاب ضالة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد قيام نجل صاحب معرض سيارات في المهندسين بتسميم عدد من الكلاب الضالة بالمهندسين، شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت التحريات عن قيام نجل صاحب معرض سيارات بوضع طعام مسمم انتقاما من الكلاب الضالة بعدما خربشت السيارات المعروضة بمعرض والده بالمهندسين فقرر التخلص منهم وقتل عددًا من الكلاب.

أبلغ أهالي المنطقة قسم الشرطة وبمراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم بعدما رصدته الكاميرات أثناء القاءه الطعام للكلاب، من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.