ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد طب أسيوط: 13 مريضا بكورونا محتجزا بالمستشفيات الجامعية وإعداد خطة لمواجهة هجوم الفيروس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:41 م
عميد طب اسيوط
عميد طب اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات الجامعية لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد بلغ 13 حالة منهم 9 حالات في غرف عادية و 4 في العناية المركزة وهو ما يندرج تحت تصنيف الأعداد المنخفضة.

اقرأ أيضا:



وأضاف عطية أنه جار تطبيق المرحلة الأولى من خطة مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة هجوم الفيروس المستجد والتي تتضمن تخصيص18 سريرا في قسم الاستقبال العام وذلك لفرز الحالات الواردة من منتسبى الجامعة وأسرهم وإجراء المسحة وأخذ العينات اللازمة للتأكد من إيجابية الإصابة ، مع تخصيص الطابقين السادس والسابع من المستشفى الجامعي الرئيسي كمنطقة عزل للحالات الإيجابية والتي تضم 72 منهم 48 سرير للعلاج المجاني، و24 سريرا للعلاج الخاص وأصحاب التعاقدات وهو ما يتضمن درجات مختلفة من العناية الطبية تتنوع ما بين عناية مركزة ومتوسطة وعادية، إلى جانب 6 أسرة عناية مركزة وعادية بمستشفى الأطفال الجامعي لخدمة الحالات الإيجابية من الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 15 سنة.

وأشار عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه في حالة زيادة حالات الإصابة لا قدر الله فمن المقرر أن يصل عدد الأسرة المخصص بقسم الاستقبال العام إلى 53 سرير لإجراء المسحات والعينة، كما من المقرر أن يصل عدد أسرة الخدمة الطبية لعلاج مرضى كورونا وعزلهم إلى 114 سريرا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، كما سوف يتم زيادة أسرة علاج الحالات الإيجابية من الأطفال ليصل إلى 18 سرير بمستشفى الأطفال الجامعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح طوارئ قصر العيني قريبا.. رئيس ‎جامعة القاهرة: توجد برامج جديدة لتسجيل بيانات المرضى ..تقديم الخدمات الطبية المتميزة بفكر جديد

استعدادا للموجة الثانية من كورونا .. مستشفي حجر صحي و704 سرير بالحميات في المنوفية

إشادة بأداء مستشفيات عين شمس في مواجهة كورونا.. المسئولون يكشفون تفاصيل نجاحهم في استقبال المصابين.. د. سامية: الوضع مستقر.. د. المتيني: تطوير وحدات الرعاية

مستشفيات جامعة المنيا تعلن الطوارئ.. واستغلال 50% من طاقة مستشفى القلب للعزل

لاستعاب المصابين المحتملين.. زيادة أسرة مستشفيات الشرقية لمواجهة كورونا

المحافظات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا.. البحيرة: مستعدون بـ 3 مستشفيات عزل و3 أخرى.. الشرقية: زيادة عدد الأسرة لاستقبال المصابين فورا.. وشمال سيناء: توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

ترشيحاتنا

حفيدة عادل إمام تفاجئ الجمهور بصورة نادرة للزعيم مع زوجته

تعرف على اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك الجديد

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بسبب حفل زفاف.. إصابة 50 من المدعوين بفيروس كورونا

دعاء للشفاء من كورونا .. قصير ومستجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021

علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة