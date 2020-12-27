عميد طب أسيوط: 13 مريضا بكورونا محتجزا بالمستشفيات الجامعية وإعداد خطة لمواجهة هجوم الفيروس

قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات الجامعية لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد بلغ 13 حالة منهم 9 حالات في غرف عادية و 4 في العناية المركزة وهو ما يندرج تحت تصنيف الأعداد المنخفضة.





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وأضاف عطية أنه جار تطبيق المرحلة الأولى من خطة مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة هجوم الفيروس المستجد والتي تتضمن تخصيص18 سريرا في قسم الاستقبال العام وذلك لفرز الحالات الواردة من منتسبى الجامعة وأسرهم وإجراء المسحة وأخذ العينات اللازمة للتأكد من إيجابية الإصابة ، مع تخصيص الطابقين السادس والسابع من المستشفى الجامعي الرئيسي كمنطقة عزل للحالات الإيجابية والتي تضم 72 منهم 48 سرير للعلاج المجاني، و24 سريرا للعلاج الخاص وأصحاب التعاقدات وهو ما يتضمن درجات مختلفة من العناية الطبية تتنوع ما بين عناية مركزة ومتوسطة وعادية، إلى جانب 6 أسرة عناية مركزة وعادية بمستشفى الأطفال الجامعي لخدمة الحالات الإيجابية من الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 15 سنة.



