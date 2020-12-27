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محافظات

فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:21 م
فض فرح بالزقازيق
فض فرح بالزقازيق
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محمد الطحاوي

أكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تنفيذا للأجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد  وتطبيقا" للكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٠ الصادر من الدكتور ممددوح غراب محاف الشرقية فقد تم التكليف بضرورة تفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن.


وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم شن حملة مكبرة بقيادة نائب رئيس المركز ونم فض فرح وتشميع قاعه بطريق الأحرار وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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وأشار "فاروق" الي انه تهيب رئاسة المركز بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وعلي جانب أخر فقد شنت رئاسة الوحدة المحلية بشنبارة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المحاسبة "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور علي المقاهي والنوادي والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وضبط الشيش والمقاهي المخالفة.

 

أكدت "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية بشنبارة انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة تكثيف الرقابة علي المقاهي وأماكن التجمعات للتأكد من الألتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا فقد تم شن حملة مكبرة برئاستها وبحضور عبد الصادق النفراوي مدير العلاقات العامة بالوحدة وعدد من العاملين بالوحدة.

 

وأضافت "كامل" انه أسفرت الحملة عن التفتيش علي عدد من المقاهي بقري حوض الطرفة وشنبارة وأبونجاح وتم التأكد من الألتزام بالإجراءات الوقائية والتشديد علي منع وحظر تقديم الشيش.

 

ومن جانبه فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بفض مركز للدروس الخصوصية داخل احد النقابات المهنيه بنطاق حي ثان وتم فض التجمعات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما قامت رئاسة الحي بغلق مركز للدروس الخصوصيه بشارع لبنان خلف مدرسة اللغات بنات بمنطقه القومية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

 

فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور
فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور
فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور
فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور
فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور
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