محافظ الشرقية يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بنطاق دائرة المحافظة وسرعة البت فيها والحفاظ على الأراضي التي جرى استردادها وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.







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وخلال الاجتماع أعلن محافظ الشرقية، أن اجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقري بلغت 226 ألفا و441 طلبًا مشيدًا بإقبال المواطنين ورغبتهم في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

وطالب المحافظ، المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح في مخالفات البناء قبل الإنتهاء من المدة المحددة حتى نهاية الشهر الجاري، طبقًا للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة وللاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.





وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لإنهاء هذين الملفين الهامين لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة القانون وللحفاظ على حق الدولة والشعب.





وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى، وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والتجارية والغش التجاري وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية.



أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص بمدينة الحسينية وتحريز ١١٥٥١ (قرصا/عبوة / وحدة/ زجاجة) مخالف، حيث شملت المضبوطات المخالفة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وأدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية صدر منشور وزاري بمنع تداولها، وأدوية بدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.





أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين وتحريز المضبوطات تحت رقم ٩١٢٠، ٩١٢١، ٤٤٠٣٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح بمركز شرطة فاقوس، كما تم تشميع المخزن غير المرخص بكامل محتوياته وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة فى مكان بدون ترخيص لصاحب المخزن.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.