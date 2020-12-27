تامر أمين بعد تصالحه مع الموديل ميرهان هشام: لم أقصد الإساءة.. والموديل: مسمحاك علشان خاطر بناتك.. فيديو

عقد الاعلامي تامر أمين جلسة صلح مع الموديل ميرهان هشام، التى حضر عنها هيثم عباس المحامي الخاص بها، عقب صدور حكم منذ اسبوعين بحبسه عامين وكفالة 50 الف جنيه بسبب الإساءة لها فى برنامجه التلفزيوني.





وتقدم تامر امين من خلال فيديو باعتذار عما بدر منه تجاه الموديل ميرهان هشام مبررا بان ذلك حدث وسط حالة من الزخم الاعلامي خلال بطولة كأس الامم الإفريقية التى كان يشارك فيها منتخب مصر.





وأضاف اهمين أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الموديل ميرهان هشام ولا يوجد سابقة معرفة بينهما، وان ما قاله عنها يمكن أن يسىء لها، وان سخونة الهواء والانفعال هو ما دفعه لقول ذلك، وانه لم يقصد اى اهانة او تحقير لها ويحمل كل احترام وتقدير ، وان ذلك لم يكن قصده مطلقا.





وقدم امين اعتذاره قائلا:" حقك عليا ومتزعليش منى وعفا الله عما سلف، والصلح خير وان شاء تكون بداية علاقة فى المستقبل".





وأكد انه عمله يقوم النقد الاعلامي ويتضمن ذلك النقد والسخرية، وانه لا يحمل اى ضغينة لأحد والأزمة انتهت وانه مستمر فى النقد بنقد الفعل وليس الفاعل.





وأضاف انه يمكن ان تروا تعاونا اعلاميا بينه وبين الموديل ميرهان هشام.





ومن جانبها قالت الموديل ميرهان هشام، إنها تناقشت مع محاميها ، فى ذلك الشأن وأنها تنازلت عن الشق الجنائي فى الدعوى الخاصة بحبس الاعلامي تامر أمين وذلك بسبب بناته حتى لا يتسبب لهم أى أذى نفسي مثل ما حدث لى.





واضافت بانها مستمرة فى الدعوى المدنية ضد الاعلامي والقناة التى يعمل فيها، بسبب استمرارهم فى نشر الفيديو حتى الان الذى تسبب فى الازمة.





ووجهت الموديل ميرهان هشام رسالة بأنه يجب أن يكون النقد بناء من غير إساءة أو تجاوز فى حق احد.





كانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين، بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.





وأوضحت القضية رقم 47954 لسنة 2019، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.





وبإعلان هذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.





وأقامت ضده بتهمة والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح الموديل ميرهان هشام عبد القادر.







