ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي في إيران

أعلن الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاحد، ارتفاع أعداد ضحايا الانهيار الثلجي الذي شهدته منطقة بجبال ألبرز بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.





وقال الهلال الأحمر الإيراني إن عدد قتلى الانهيار الثلجي وصل إلى 11 شخصا، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث وإنقاذ 14 متسلقًا.





وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن الهلال الأحمر الإيراني أتم عمليات بحث استمرت ثلاثة أيام في موقع انهيار ثلجي، وأحصى سقوط 11 قتيلا بين متسلقي الجبال جراء الحادث والطقس السيئ في مرتفعات شمال طهران.





وأضافت عبر "تويتر"، "بعد ثلاثة أيام من البحث والانقاذ (...) أعلن انتهاء العملية بعد ظهر الأحد مع العثور على جثث 11 متسلقا".





وكانت الجمعية أفادت مساء السبت العثور على ثماني جثث ومواصلة البحث عن متسلقين فقدوا اعتبارا من الجمعة في مرتفعات جبلية بشمال العاصمة.





وفي وقت سابق، قضى متسلق تاسع متأثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى، قبل أن يتم العثور على جثتي متسلقَين آخرَين في مرتفعات دار آباد، وفق الهلال الأحمر.



