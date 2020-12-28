سورة يس للميت .. لماذا أوصى رسول الله بقراءتها على القبور؟

ورد فيها تساؤلات عديدة منها : هل يجوز

على الميت ؟، هل هناك فضل لقراءة

للأموات؟ هل سورة يس تنفع الميت؟، حيث ظن البعض أن

للميت لا تفيده، ولا نعلم كيف ذلك وقراءة القرآن عامة وليس

للميت فقط يعد من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة وقبلها أو عند القبر كل ذلك جائز شرعًا، كما أن فضل قراءة القرآن يمتد للإنسان حتى بعد وفاته، فما بالنا به وهو يُقرأ على ميت انقطع عمله وليس أمامه فرصة للنجاة من العذاب في القبر سوى ما يتلى من آيات القرآن الكريم عليه، وكذلك الحال بالنسبة لمسألة

للميت وهو في قبره، فإنا تنزل عليه بنفحاتها وتجلياتها ورحماتها بردًا وسلامًا عليه في القبر.

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