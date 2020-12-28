أهالي العكريشة بكفر الدوار يشكون من ضيق الطريق الرئيسي

أرسل القارئ إبراهيم عابد، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من ضيق طريق القرية بعد الرصف.
وقال عابد في شكواه: "نعاني نحن سكان قريه العكريشة كفر الدوار بالبحيرة من من ضيق الطريق الرئيسي بعد عملية الرصف إذ قام المقاول بتضييق الطريق ليوفر لنفسه، والأهالي بنت علي الأرصفة واصبح لا يوجد أرصفه ليمر عليها المواطنين، وتم تقديم عدة شكاوى إلى المجلس المحلي ولا يوجد أي إجراء حتى الآن، ونطلب من حضراتكم توصيل هذا للمتخصصين وذلك لان هذا الطريق تحدث عليه حوادث كثيرة".
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360