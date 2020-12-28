أهالي العكريشة بكفر الدوار يشكون من ضيق الطريق الرئيسي

أرسل القارئ إبراهيم عابد، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من ضيق طريق القرية بعد الرصف.





وقال عابد في شكواه: "نعاني نحن سكان قريه العكريشة كفر الدوار بالبحيرة من من ضيق الطريق الرئيسي بعد عملية الرصف إذ قام المقاول بتضييق الطريق ليوفر لنفسه، والأهالي بنت علي الأرصفة واصبح لا يوجد أرصفه ليمر عليها المواطنين، و تم تقديم عدة شكاوى إلى المجلس المحلي ولا يوجد أي إجراء حتى الآن، ونطلب من حضراتكم توصيل هذا للمتخصصين وذلك لان هذا الطريق تحدث عليه حوادث كثيرة".







