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سيارات

أسباب تعطل الإيرباج في السيارة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
الإيرباج
الإيرباج
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أماني نوار
الوسائد الهوائية هي عنصر الأمان في السيارة التي لا غنى عنها، وذلك للحماية من الحوادث والصدمات على الطريق لانها تحافظ على حياة السائق ومن معه .

ولكن تصادف في بعض السيارات توقف عمل الأيرباج أو الوسائد الهوائية دون معرفة السبب ، وهذه المشكلة تسبب خطر حقيقي على حياة صاحب السيارة.

واكد خبراء في مجال السيارات أن السبب الحقيقي وراء عدم فتح الوسائد أثناء التصادم ، ربما يكون ضعف قوة الحادث ، أو السرعة تكون ضعيفة، ومن هنا لاتفتح الوسائد الهوائية ويصاب صاحب السيارة بدهشة وقتها ،ومن المرجح أيضا أن تكون الوسائد الهوائية غير صالحة أو تلفت سبب وجود تآكل فيها أو خلل في الأجهزة.

كما أثبتت الكثير من التجارب الخاصة بأنظمة الأمان في السيارات ، أن رأس السائق تصبح عرضة لخطر فتح الوسائد الهوائية بدون ارتداء حزام الأمان، لذلك قامت شركات السيارات الآن بتطوير آليات الوسائد الهوائية خاصة في السيارات الحديثة ، حيث لايتك فتح الوسائد إلا في وجود حزام الامان وأن يكون مربوط بشكل صحيح ، وللتغلب على هذه المشكلة أغلب السيارات يوجد بها نظام إنذار لتذكرة السائق بربط الحزام.

ونصح الخبراء بالكشف دائما على الوسائد الهوائية ، وصيانتها لتجنب أي عطل بها ، وتغييرها إذا تعرضت لعطل ومن الأفضل أن يتم تغييرها في توكيل السيارة ، ولذلك للتأكد من سلامتها.

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