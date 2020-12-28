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رياضة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري  في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم
تنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على قناة ON Time Sports 1

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الفريق التي أعلنها الجهاز الفني لتضم 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.


ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

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