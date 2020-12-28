بالتفاصيل| قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

قانون الضريبة على القيمة المُضافة من أهم التشريعات الاقتصادية التى ناقشها وأقرها مجلس النواب على مدار الـ4 أدوار انعقاد المنقضية، ، لما له من أثر بالغ فى تعزيز موارد الدولة.

وعلى الرغم من أن الغرض من أى تشريع ضريبى، هو جنى المزيد من الأموال لصالح الخزانة العامة العامة، إلا أن المُشرع كان حريصا خلال إعداد وصياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة على مراعاة محدودى الدخل، حيث أعفى القانون عددا كبيرا من السلع والخدمات الأساسية من الخضوع للضريبة.

ويستعرض "صدي البلد" فيما يلي السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة على القيمة المضافة:

أولا السلع المُعفاة:

1. جميع أنواع ألبان الأطفال

2. كل منتجات صناعة الألبان

3. محضرات تغذية الأطفال

4. البيض

5. الشاى

6. السكر

7. منتجات المطاحن

8. جميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق

9. الحيوانات

10. الأسماك

11. الطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة

12. المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية

13. إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز

14. المواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية

15. إنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

16. ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل

17. الكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

18. المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة

19. أعضاء الجسم الصناعية وأجزائها

20. أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة

21. مرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها

22. حضانات الأطفال

ثانيا الخدمات المُعفاة:

1. العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك

2. خدمات صندوق توفير البريد

3. الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

4. خدمات التأجير التمويلى

5. خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى

6. الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور أيضا

7. الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى

8. الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

9. خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف

10. خدمات الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه

11. خدمات وكالات الأنباء والمراسلين

12. خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية

13. الخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح

14. اشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة



