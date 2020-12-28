على عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.





قال الدكتور عبد العال في نص البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏باسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏





وأضاف رئيس مجلس النواب "عامًا جديدًا -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".





وأردف عبد العال: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان".‏



