الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام ان مصر تستهدف زراعة ثلاثه مليون وخمسمائة ألف فدان من القمح لانتاج نحو9.5 مليون طن من الاقماح خلال الفترة القادمة .





ولفت أبو صدام خلال تصريحات له ، إلي ان متوسط انتاج الفدان من القمح 2.7 طن وان ما تم زراعته فعليا حتي الان يقارب 3مليون فدان وتتصدر الشرقيه زراعة القمح بوجه بحري حتي الآن بزراعة ما يزيد عن 361 الف فدان وتتصدر محافظة المنيا زراعته بالوجه القبلي بزراعة نحو 208 الف فدان حتي الان





واضاف ابوصدام ان الحكومه تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك من الاقماح حيث نستورد ما يقرب من 10مليون طن سنويا.





ونوه إلي أن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الانتاجبه في استنباط اصناف جديده من الاقماح ذات انتاجيه عاليه تصل انتاجها إلي 25اردب للفدان بالاضافه الي جودتها العاليه ومقاومتها للامراض ، كما تشجع الفلاحين لتغيير طرق الزراعه والري بما يخدم عمليات زياده الانتاج كالزراعه علي مصاطب والزراعه المزردوجه والري بالطرق الحديثه













وأكد ان الحكومه اهتمت بانشاء الصوامع لتحسين عمليات تخزين القمح والحد من الفاقد بجانب التوسع الأفقي في زيادة المساحات المنزرعه وتوفير المبيدات اللازمه والالات الزراعيه الحديثه



