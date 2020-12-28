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محافظات

ننشر رابط تطبيق مواعيد كوبري النصر العائم بعد 4 سنوات من افتتاحه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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انجي هيبة
دشنت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة بهيئة قناة السويس، تطبيقا هاتفيا مخصصا لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق  للظروف الملاحية وتقلبات الطقس، وغير ذلك من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألف مستخدم قاموا بالفعل بتحميل التطبيق على هواتفهم، من بينهم مايزيد عن  55 ألف مستخدم متفاعل  بنظام الـ IOS لهواتف الآي فون و نظام الأندرويد.

من جانبها اوضحت مصادر ملاحية مطلعة لصدي البلد  ، امكانية تحميل التطبيق الخاص بكوبري النصر العائم على نظام الاندرويد  shorturl.at/jFHRU ونظام IOS shorturl.at/exPX3  لاستطلاع حالة الكوبري ومواعيد تشغيله. 

يشار الي احتفال هيئة قناة السويس بمرور ٤ سنوات علي تشغيل كوبري النصر العائم و عبور أكثر من ١٧ مليون مركبة منذ الافتتاح و حتى الآن.

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