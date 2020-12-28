ننشر رابط تطبيق مواعيد كوبري النصر العائم بعد 4 سنوات من افتتاحه

دشنت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة بهيئة

، تطبيقا هاتفيا مخصصا لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق للظروف الملاحية وتقلبات الطقس، وغير ذلك من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألف مستخدم قاموا بالفعل بتحميل التطبيق على هواتفهم، من بينهم مايزيد عن 55 ألف مستخدم متفاعل بنظام الـ IOS لهواتف الآي فون و نظام الأندرويد.