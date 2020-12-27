لتشجيع المستثمرين.. مقر جديد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل العاصمة الإدارية.. شاهد

تفقد المهندس يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المقر الجديد للمنطقة، داخل العاصمة الادارية الجديدة.





وقالت هند فتحي المتحدث الاعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ان زيارة المهندس يحيي ذكي تضمنت تفقد خدمات المنطقة للمستثمرين، مؤكدة ان انشاء المقر الجديد جاء تيسيرا للمستثمرين وتوفير الوقت والجهد، بتسهيل كل الإجراءات المقدمة لهم وسط مباني مصممة بأحدث تصميمات مبهرة، متوسطة مجمع الوزارات.





واكدت المتحدث الاعلامي للمنطقة الاقتصادية عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك، ان هناك ابطال يعملون ليلًا ونهارًا يسابقون الزمن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقدم الوطن، وارسلت اليهم التحية.