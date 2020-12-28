حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

منذ بضعة أيام أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب فض دور الإنعقاد السادس واستقبلت بوابة البرلمان النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية، ذلك الأمر المثير للجدل حول حقيقة رفع الحصانة عن النواب الحاليين، فقد أعلن رئيس النواب من آخر الجلسات المنعقدة أن نهاية الفصل التشريعي ليست مرتبطة بسحب الحصانة.





وجاءت ردود النواب حول هذا الأمر بالإجماع أن الفض الفعلي للمجلس يوم 9 يناير 2021 وفقا لما ينصه الدستورو لإعلان الدكتور علي عبد العال لهذا القرار.





وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن فض دور الإنعقاد لا يعني أن الحصانة قد تم رفعها عن النواب، بل هي مجرد نهاية لفصل تشريعي تضمن سن تشريعات ساهمت في حل عدد كبير من القضايا المجتمعية سواء كانت تخص الدولة أو بالمواطن.





كما أكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن يوم 9 يناير 2021 هو التوقيت الفعلي الذي يقر برفع الحصانة ، ويأتي بعد ذلك عقد مقابلة بين الرئيس السيسي والنواب في إطار نهاية فعاليات دور الانعقاد السادس وبدء فصل تشريعي جديد.





و أشارت النائبة، إلى أن المجلس أثبت دوره الفعال بجدارة في كونه صوت الشعب وذلك من خلال حزمة القوانين التي تم إصدارها بقضايا المرأة والطفل والخدمة المدنية والجمارك وغيرها،كما ساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري.





ومن جانبه نفى النائب خالد حنفي، أن حصانة النواب تم رفعها، لافتا إلى أن سيتم التصديق علي الرفع رسميا بـ 9 يناير المقبل.





و عن سؤاله بحقيقة رفع الحصانة عن مرتضي منصور، أكد عضو مجلس النواب في تصريحات "خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل يتمتع بصلاحية الحصانة حتي الآن ولم يتم إصدار قرارات برفعها عنه، فهو يعامل كمثل جميع النواب.





كما أوضح النائب، أن منذ بضعة أيام تسلم عدد من نواب البرلمان الجدد كارنيهات العضوية لا يعني حصولهم على الحصانة وستبدأ من يوم حلف اليمين بالمجلس.





وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول ، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.





وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية أمامكم الكثير من الجهد لخدمة أبناء دوائركم، قائلا "ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا ابناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه".





وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.





قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.









جاء ذلك في الجلسة العامة الثلاثاء 19 ديسمبر 2019 ، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات، أما عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره ، حيث الأمر غير محدد على مستوى العدد، مثل مدة الفصل التشريعي قائلا:" هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021 ويوجد دور انعقاد جديد في أكتوبر 2020 وفق فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص".









ولفت عبد العال إلى أنه وفق ذلك البرلمان له الحق في التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون، وهذا الدور ليس الدور الأخير على مستوى الانعقاد .





يشار إلى أن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، قد قال في تصريحات سابقة إن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته (106)، والتي حددت في فقرتها الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مضيفا مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير2021.

وأشار إلى أن هيئة المكتب ستدرس في إطار الالتزام الدستورى كافة السيناريوهات القانونية في هذا الصدد





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.





وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التى شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.