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فن

هاني شاكر يحمس جمهوره لأغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية.. شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان هاني شاكر مقطع فيديو قصيرا لأغنيته الجديدة "كيف بتنسى" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

شوّق هانى شاكر جمهوره بانتظارها قريبا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على حسابه الرسمي عبر السوشيال ميديا.

 

الجدير بالذكر، ان الفنان هاني شاكر، انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "كيف بتنسى"، وهي من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، في أول تعاون يجمعهما، حيث يغني شاكر للمرة الأولى باللهجة اللبنانية. 

 

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه علي "إنستجرام" صورة، وعلق عليها "لأول مرة اغنية جديدة " باللهجة اللبنانية " لـ أمير الغناء العربي  هاني_شاكر، انتظروا اغنية #كيف_بتنسي خلال أيام علي قناة اليوتيوب.. كلمات: نادين الاسعد، ألحان : وليد توفيق ، توزيع : باسم منير ،إخراج : هنا حافظ"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. 

 

وقدم امير الغناء العربي هاني شاكر، والفنان أحمد سعد، مؤخرا، "دويتو" غنائي، بعنوان: "يا بخته"، إنتاج مزيكا، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبعينيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.

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