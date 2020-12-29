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توك شو

خبيرة التاروو تكشف موعد انتهاء كورونا من مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت بسنت يوسف خبيرة التاروو، إن عام 2021 سيشهد سيطرة علي فيروس كورونا المستجد، ولكنها لم تكون سيطرة كاملة، ولكن عبارة عن تحجيم للفيروس فقط.

وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن فيروس كورونا المستجد سيستمر في عام 2021 ولكن ربما يكون بصورة أقل وسيتم اكتشاف الحل من أجل الخلاص منه.

وفي سياق آخر، شددت جنوب إفريقيا القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن تجاوزت الإصابات حاجز المليون إثر اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن مجلس الوزراء قرر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود، وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات المشروبات الكحولية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة.

وأضاف رامافوزا أنه: "يتعين علينا الآن تسوية المنحنى لحماية قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا وتمكينه من الاستجابة بفعالية لهذه الموجة الجديدة من العدوى".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا يبلغ 1004413، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 26735.
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