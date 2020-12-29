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أخبار العالم

رغم الإغلاق.. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
إسرائيل تسجل أعلى
إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ 3 شهور
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ نحو 3 أشهر، رغم الإغلاق الذي تشهده البلاد منذ أيام.

ووصل عدد الإصابات المسجلة بالوباء أمس الإثنين إلى 4513 إصابة وهو الرقم الأعلى منذ 5 أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

والإصابات الجديدة المسجلة هي من بين نحو 80 ألف اختبار أُجري أمس، الأمر الذي يعني أن معدل الإصابات وصل إلى 5.6%، وذلك للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر.
 
وسجلت إسرائيل كذلك 26 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3256 حالة من بين 407 آلاف و285 إصابة، منهم 37 ألفا و510 حالات نشطة (مصابون حاليون).

وفي إسرائيل حاليا 592 مريض كورونا في حالة حرجة، 134 منهم يتلقون العلاج بأجهزة التنفس الصناعي، بحسب الصحيفة العبرية.

وفرضت إسرائيل منذ مساء الأحد الماضي،إغلاقا لمدة أسبوعين، هو الثالث للحد من تزايد معدلات الإصابة، بالتوزاي مع استمرار حملة التطعيم بلقاح شركة "فايزر" التي انطلقت قبل ذلك بأسبوع.

وسبق أن فرضت إسرائيل الإغلاق الأول في أبريل ثم عاودت الكرة مجددا في سبتمبر الماضي.

وحتى الآن تم تطعيم نحو نصف مليون إسرائيلي، من بينهم 115 ألفا و400 أمس الإثنين، و97 ألفا أمس الأول.
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