الأرصاد تحذر قائدي السيارات: الشبورة والضباب مستمران حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير تنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأحوال الجوية قد تكون في استقرار تام، حيث إن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدلا على السواحل الشمالية، إنما يكون مائلا للدفء على القاهرة، الوجه البحري وشمال الصعيد، وأيضًا يكون مائلا للحرارة على جانب الصعيد، ولكن بعد غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس من بارد إلى شديد البرودة.











وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تتم ملاحظة وجود فرق بين الدرجات العظمى والصغرى حوالي 10 درجات، وذلك عند حدوث انخفاض فى درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه يوجد انخفاض للحرارة في الفترات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، لذلك تقوم الأرصاد بتحذير جميع المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.











وحذر "شاهين"، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية أيضًا، وهو ما أدى لغلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية تؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.









وأوضح مدير التنبؤات الجوية بالأرصاد، أن الشبورة المائية الكثيفة تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.









وتابع أنه تم غلق بعض الطرق في الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة لحماية المواطنين منها محور 26 يوليو، منوهًا إلى أن فصل الشتاء يشهد هدوءًا في سرعات الرياح واستقرارًا على المحافظات، مشيرا إلى أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون معتدلا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ويكون باردًا ليلا.