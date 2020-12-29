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محافظات

فندق سياحى بالأقصر يدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
فى مبادرة جديدة لتقديم الدعم لمرضى السرطان ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أطلق مسئولى وموظفى فندق سياحى شهير حملة ومبادرة للتبرع بالدم من قبل كل الموظفين بالفندق لدعم بنك الدم بالمستشفى لتوفير كل متطلبات مرضى السرطان من الدم.

كما قرر قيادات الفندق السياحى بالأقصر، إطلاق شعار لتلك المبادرة بعنوان "إحنا معاكم"، وذلك للتأكيد على دعم القطاع السياحى بالأقصر لأول صرح طبى لعلاج الأورام بالمجان فى صعيد مصر، وتقديم المشاركة المجتمعية مع أكبر صرح طبي بصعيد مصر بالمجان.

وفى هذا الصدد يقول محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن المستشفى ترحب بكل المبادرات والفعاليات التى يتبناها القطاع السياحى التى من شأنها دعم ورفع الحالة المعنوية للمرضى من الأطفال والكبار، مشيرًا إلى أن المستشفى حريصة كل الحرص على الحالة النفسية للمرضى، موجها الشكر لإدارة الفندق السياحى على هذه الفعاليات التى رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى بالمستشفى.
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