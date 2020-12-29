فندق سياحى بالأقصر يدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان

فى مبادرة جديدة لتقديم الدعم لمرضى السرطان ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أطلق مسئولى وموظفى فندق سياحى شهير حملة ومبادرة للتبرع بالدم من قبل كل الموظفين بالفندق لدعم بنك الدم بالمستشفى لتوفير كل متطلبات مرضى السرطان من الدم.





كما قرر قيادات الفندق السياحى بالأقصر، إطلاق شعار لتلك المبادرة بعنوان "إحنا معاكم"، وذلك للتأكيد على دعم القطاع السياحى بالأقصر لأول صرح طبى لعلاج الأورام بالمجان فى صعيد مصر، وتقديم المشاركة المجتمعية مع أكبر صرح طبي بصعيد مصر بالمجان.



