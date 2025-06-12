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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات

الإمارات - علم
الإمارات - علم
محمود نوفل

عبرت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة كيب الشرقية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة.


وفي بيان لها ، أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

ويُشار إلي أن 49 شخصًا لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة اجتاحت مناطق في شرق جنوب أفريقيا، بينهم 4 أطفال كانوا في حافلة مدرسية جرفتها المياه، حسبما أعلن رئيس وزراء كيب الشرقية، لوبابالو أوسكار مابوياني.

وتشهد معظم أنحاء البلاد ظروفًا جوية قاسية منذ الأسبوع الماضي مع أمطار غزيرة وثلوج ورياح، خصوصًا في مناطق مقاطعة كيب الشرقية.

وذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الخميس، أن هذه الظاهرة أثرت بشكل خاص على المنطقة المحيطة بمدينة مثاتا وجرفت مياه الفيضانات حافلة مدرسية صغيرة، كانت تقل 13 طالبا لقى 6 منهم مصرعهم، بالإضافة إلى السائق ومساعده، فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين.

وبدوره، أوضح رئيس الحكومة المحلية، أوسكار مابويان، أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والانهيارات الأرضية أودت بحياة الكثيرين وتسببت في دمار واسع النطاق واضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى ملاجئ طوارئ بعد أن غمرت المياه منازلهم.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية، والتي تسببت أيضا في حدوث انهيارات أرضية، أجبرت مئات العائلات على مغادرة منازلها وألحقت أضرارًا جسيمة للبنية التحتية الحيوية.

ومن جانبها، أفادت السلطات بأنه تم إنقاذ ثلاثة أطفال الثلاثاء الماضي بعد أن أمضوا ساعات عالقين على الأشجار هربًا من ارتفاع منسوب المياه.

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