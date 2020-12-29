امتنعوا عن التنمر .. تعرف على كيفية التعامل نفسيا مع مصاب كورونا

قال الدكتور محمد هانى، إستشارى الصحة النفسية، إن الحالة النفسية للمريض هى التى تفرق فى مدى قوة مناعته لمواجهة الإصابة بـ كوفيد 19، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يعتبر وباء يأتى عن طريق العدوى، ولكن قد يحدث تنمر على الأشخاص المصابين به خوفا من العدوى، وهو ما يؤثر على نفسيتهم بالسلب وبالتالي تضعف مناعته.





وأضاف "هانى" خلال مادخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يجب منع التنمر على المصابين بكورونا، موضحا أن تقوية المناعة للمصاب تتطلب الإبتعاد عن الحزن والأخبار السلبية التى يوجد بها وفيات بسبب الفيروس، بالإضافة إلى قرب الأشخاص الإيجابيين له.





وتابع أن وجود الأشخاص الذين نحبهم يؤدي إلى فرق كبير داخليا لدي مصاب كورونا، مشيرا إلى أنه يجب عرض نماذج لمصابين متعافين من الفيروس، وهو ما يعطى طاقة إيجابية للمصاب فى أن يشفى، والإبتعاد عن الأشخاص السلبيين.





وأشار إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين تحويل الفهم للمريض أنه نوع من أنواع الإبتلاء، كما أنه يجب على مصاب كورونا الشعور بحالة من الرضا والصبر، بالإضافة إلى عدم ذكر وفيات أمامه.