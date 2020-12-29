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حوادث

إحالة المتهمين بالتحرش الجماعي بفتاة ميت غمر إلى الجنايات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:56 م
محكمة
محكمة
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همت الحسينى
احال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية اليوم الثلاثاء المتهمين بالتحرش بـ فتاة ميت غمر إلى محكمة الجنايات، وإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتحديد جلسة المحاكمة.

وكان المستشار مصطفى عبد الغنى وكيل النيابة الكلية قد انتهى من التحقيقات فى الواقعة يوم 22 ديسمبر الجاري، في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر وأحال الأوراق إلي المستشار علاء السعدني، لإعداد أمر الإحالة وإحالة المتهمين إلي المحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لـ7 أشخاص بالتحرش الجماعي بالفتاة يوم 10 ديسمبر 2020 بشارع بورسعيد في ميت غمر، هم محمد. ص. ا.، وأحمد. س. أ.، ومحمد. ق. ف.، وعبدالله. أ. م.، ومحمد. هـ. م.، ومصطفي. هـ. م.، وعلي. م. أ وشملت الاتهامات هتك عرض المجني عليها ياسمين م. ا بالقوة والتهديد، بأن تتبعوا خطاها بالسيارة قيادة الأول، والدراجة النارية قيادة السادس كما قاموا بالتعرض للمجني عليها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتنبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية وهي ملامسة مواطن عفتها حيث رغبوا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية قد سبق ان قرر حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش الجماعي بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحرش والتنمر وخدش الحياء.
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