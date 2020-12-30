فضائح وحرب بالشرق الأوسط.. تنبؤات وسيط نفسي بريطاني لعام 2021

اقترب العام الجديد ويأمل الناس في رياح التغيير في عام 2021 بعد عام كان مدمرًا بالنسبة لمعظم الناس، حيث شهد هذا العام جائحة الفيروس المستجد، وحطم الرقم القياسي في حرائق الغابات في الأمريكتين وأستراليا ، بالإضافة إلى واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية كثافة وإثارة للجدل في التاريخ الحديث. لكن ما الذي ينتظرنا في عام 2021؟





"كريج هاملتون باركر"، الوسيط والنفسي الرائد في بريطانيا، يُطلق عليه اسم "نوستراداموس الحديث"، شارك توقعاته لعام 2021 وما يعتقد أنه سيهيمن على عناوين الأخبار في العام الجديد.





وكشف كريج هاملتون باركر ، عن توقعاته لعام 2021 ، والتي تشمل تحذيرات من الحرب في الشرق الأوسط ، والانهيار الوشيك للاتحاد الأوروبي ، وصعود دونالد ترامب إلى قوة جديدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ويدَّعي "هاملتون باركر" أنه توقع جائحة فيروس كورونا في عام 2017 عندما قال إنه ستكون هناك جائحة إنفلونزا عالمية في المستقبل، كما تنبأ أيضًا بالفوز الرئاسي لدونالد ترامب في 2016 وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





وعلى الرغم من أن التنبؤات النفسية لا تصيب دائمًا بشكل صحيح، ولكن اقترب عدد من الأحداث هذا العام بشكل مخيف من توقعاته لعام 2020.





ويتوقع الطبيب النفسي المولود في ساوثهامبتون أن العام الجديد سيكون محفوفًا بالحرب والأمراض والفضائح السياسية التي لم نرها منذ وقت طويل، ومن ضمن الأحداث الذي توقع حدوثها ما يلي:





1- انهيار الاقتصاد المزدهر في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.





يعتقد أن اقتصاد المملكة المتحدة سيسير بشكل جيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقال إن الاتحاد الأوروبي يواجه مستقبلًا أكثر غموضًا ، مع احتمال خروج المزيد من الدول الأعضاء من الكتلة الاقتصادية، وأضاف "هاميلتون باركر": "إن الاقتصادات الأمريكية والأوروبية ستتعثر وتؤدي إلى انهيار الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم.. لقد تحدثت من قبل عن تفكك أوروبا في وقت ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سنرى البداية في عام 2021.. ومع ذلك ، سيعاني الاقتصاد البريطاني من تراجع قصير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتبعه `` تحسن مطرد '' ، وفقًا للطبيب النفسي.





2- حرب بالشرق الأوسط





ويتنبأ أن تدور حربا شرسة بالشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، فقد تم اغتيال عالم نووي إيراني كبير في وقت سابق من هذا العام ، سرعان ما تم توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل.





ولم تشهد إيران وإسرائيل مواجهة وجهًا لوجه مثلما حدث، ويعتقد هاملتون باركر أن التوترات على وشك أن تتفاقم في عام 2021، وقال: "من أخطر الصراعات في عام 2021 ستكون بين إسرائيل وإيران".









3- اعتلاء ترامب السلطة رغم خسارته





بعد الفوضى التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، يتوقع هاملتون باركر أن يمضي الديمقراطي جو بايدن قدما ويتولى منصبه في البيت الأبيض، لكن هذا لن يكون آخر ما نسمعه عن دونالد ترامب - بل على العكس تمامًا، وفقًا لتوقعات الطبيب النفسي ، سيكشف الجمهوريون عن بعض الأدلة على التزوير الانتخابي ولكن ليس بما يكفي لتغيير نتائج الانتخابات.



