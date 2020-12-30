ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب الـ VAR.. اتحاد الكرة يجتمع اليوم مع رؤساء الأندية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اجتماعًا، في الواحدة من ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤساء أندية القسم الممتاز، بمقر الجبلاية، في الجزيرة؛ من أجل دراسة الأمور المتعلقة بـ تشكيل رابطة أندية المحترفين، وإجراءات قيد يناير، وآخر المستجدات على الساحة الرياضية".
 
ومن المقرّر أن تناقش أيضًا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديًا، الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الـ var فى مباريات الدورى المصرى، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.
 
وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الـ var فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
 
فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعي وجود بعض الملاحظات على تطبيق الـ var فى الدورى المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقنية الـ «var».. اتحاد الكرة يحسم غدا قرار إلغائه مع رؤساء الأندية

الغندور: وسائل تقنية الـ VAR المُسيَّرة في الدوري المصري «مستعملة»

الغندور: عدم خبرة لجنة «الجنايني» أدت إلى قصور في تطبيق «الفار»

الشركة المسئولة عن الـ VAR: لا يوجد عقد موقَّع مع اتحاد الكرة.. ولا نتعامل مع أشخاص

أول تعليق من فرج عامر عن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الـ VAR

مصير مجهول.. شوبير يسأل عن 8 ملايين دولار مستحقة لمصر لدى الكاف

ترشيحاتنا

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة في البريميرليج

ربنا يبعد عنك ولاد الحرام.. نجلاء بدر تتضامن مع يسرا اللوزي بعد التنمر على طفلتها

أنت المعبود.. عمر حسن يوسف يوجه رسالة لوالده

فضائح وحرب بالشرق الأوسط.. تنبؤات وسيط نفسي بريطاني لعام 2021

هلوسة واضطراب نفسي.. أعراض عقلية مفزعة تظهر على المتعافين من كورونا

بإطلالة مثيرة.. صديقة رونالدو تسحر متابعيها بجلسة تصوير من الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة