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فن

درة تنتفض ضد المتنمرين على صفحتها: "ناس مدفوعلها عشان تعمل فايك أكونتس"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
درة
درة
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة درة رسالة حادة وقوية للمتنمرين على السوشيال ميديا. 

وكتبت درة عبر خاصية الاستوي من خلال موقعها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : بالنسبة للناس الي مدفوعلها عشان تعمل فايك اكونتس وتشتمني علي السوشيال ميديا او الي بتعمل كدا ببلاش ..لازم اوضحلكم ان الي بتعلموة دة مش هيجيب اي نتيجة و بالعكس .انتم ناس مش فاهمين و فاشلين و فاضيين شوفو حياتكم و طلعو طاقتكم بعيدا عني احسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية.

وكانت قد ردت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

 

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

 

جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

 

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

 
الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.



مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
درة تنتفض ضد المتنمرين على صفحتها: "ناس مدفوعلها عشان تعمل فايك أكونتس"
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