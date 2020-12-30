ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط أمطار متوسطة.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 36 ساعة المقبلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:04 م
طقس السعودية
طقس السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، نبه المركز من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (الوجه، وتيماء، وحقل، وضباء)، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر، إن هناك توقعات بسقوط أمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

حدث نادر.. تداول فيديو لإعصار يضرب السعودية

الثلوج تكسو شمال السعودية.. شاهد.. المملكة تتعرض لموجة قاسية من الطقس السيئ

بالسعودية.. سحب رعدية ورياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

تصل 2 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من موجة باردة بداية من الجمعة

تصل إلى صفر.. تحذير شديد اللهجة من موجة برد قاسية تضرب السعودية

ترشيحاتنا

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م

قطر تمول هيومان رايتس لتحريض صندوق النقد الدولي ضد مصر

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

368 رحلة زيادة في تشغيل مصر للطيران الداخلي مع أول أيام 202‪1

بالأحمر.. فيفي عبده تشعل انستجرام بوصلة رقص مستمرة

Advertisements

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بخصوص عودة أجايي

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور