ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تدين انفجار مطار عدن أثناء هبوط طائرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:33 م
مطار عدن
مطار عدن
Advertisements
هاجر إبراهيم
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل بإدانة مصر استهداف مطار عدن أثناء هبوط طائرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وذكر موقع "العربية. نت"، اليوم الأربعاء، أن هناك عددا كبيرا من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.

في السياق نفسه، أكد موقع "سكاي نيوز عربية" أن انفجارين أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة.


وهز انفجار عنيف بمطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.


وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعة الرئيسية بالمطار وسط حالة من الذهول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة وقوع انفجار مطار عدن مع وصول أعضاء الحكومة الجديدة

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

بعد انفجارات عدن التى استهدفت أعضاءها.. أين ذهبت الحكومة اليمنية الجديدة؟

انفجارات مطار عدن.. ما سر صوت الطائرات المسيرة؟

سقوط مدنيين ومسئولين محليين بين القتلى والجرحى فى انفجار مطار عدن

الوزراء بخير.. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمسئولية عن انفجارات مطار عدن

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وقوع انفجار مطار عدن مع وصول أعضاء الحكومة الجديدة

اتحاد الكرة: استمرار VAR و حل مشاكله.. والدعوة لإنشاء رابطة أندية المحترفين

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

الفنان رشوان توفيق يبكي على الهواء.. فيديو

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

Advertisements

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

حصيلة أولية: 10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات مطار عدن

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية جذابة.. هيدي كرم تستعيد الذكريات برفقة أصدقائها

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها على إنستجرام

حق مريم رجع .. 79 يوم دموع وحسرة على سحل فتاة المعادي تنتهى بالإعدام