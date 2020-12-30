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أخبار البلد

التنمر على ابنة يسرا اللوزي.. أول رد فعل من القومي للإعاقة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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أماني نوار

استنكر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ممارسات البعض على مواقع التواصل الاجتماعى والرامية إلى التنمر على الأشخاص من ذوي الإعاقة.

 

وقال المجلس القومى للإعاقة، فى بيان له، أنه تابع و رصد ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها.

 

وأكد المجلس، ضرورة رفع وعي المواطنين من خلال كافة الوسائل الممكنة وفي مقدمتها الإعلام بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ؛ والتأكيد على مدونة السلوك الخاصة بالمصطلحات التى أصدرها المجلس والمتعلقة بتصحيح المفاهيم

 

وقدم المجلس التحية لجموع الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع ؛ مشيدا برد الفنانة يسرا اللوزى على صفحتها؛ والذي حمل جانب كبير من الوعي بالقضية مع ضرورة التنبيه والتنويه إلى تصحيح المفاهيم.

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