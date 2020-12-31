برلماني: خطط القيادة السياسية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

اشاد النائب سامي محمد سليم عضو مجلس النواب بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة اولي وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ببناء ٣٥٠ الف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.





وقال النائب في تصريحات خاصة، ان توجه الدولة نحو التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية يحقق مصلحة القرى و المواطن ويصب في تحقيق اهداف العدالة الاجتماعية





ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الرامية لتطوير القرى الاكثر فقرا بخلاف الجهود التي تستهدف حل مشكلات المياه و الصوف الصحي.





واوضح عضو مجلس النواب ان التطوير في اطار مشروع "حياة كريمة" يستستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتطوير الشامل لجميع محطات المياه بانواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".





واكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.





ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بانواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.



