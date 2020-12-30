ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفرق كان دقيقتين.. متحدث السفارة اليمنية يكشف كواليس انفجار طائرة عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:20 م
انفجار طائرة
انفجار طائرة
Advertisements
شيرين عادل
قال بليغ  المخلفي المتحدث بسم السفارة اليمنية، إن ما حدث فى عدن اليوم هو تفجير إرهابي مؤلم قامت به ميليشيات الحوثي وكان المستهدف منه الحكومة اليمنية بكافة أعضائها حيث كان هناك ترتيب متعمد لاستهدافهم عند وصولها إلى عدن .

وأضاف المخلفي  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، إن وقت الانفجار كان الفرق دقيقتين ما بين نزول أعضاء الحكومة ورئيسها من الطائرة ووقت التفجير .

وأشار إلى أن حادث تفجير الطائرة خلف 25 شهيدأ مدنيين والمسافرين فى مطار عدن بينهم صحفيون ، موظفو الصليب الأحمر والذين تم إصابتهم ونجاة رئيس الحكومة وأعضائها ونلقهم إلى مقر الحكومة ومن المقرر أن يجتمعوا غدأ . 

وتابع أن هذه الحادثة يجب أن تكون رسالة للحكومة اليمينة لإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية التى يفترض  أن تكون بالعاصمة اليمينة بالإضافة لكونها رسالة للمجتمع الدولى باستمرار ميليشيات الحوثيين الارهابية بقصف مطار مدنى مكتظ بالمسافرين خاصة وأن هؤلاء الميليشيات إرهابية.

ووقعت اليوم، الأربعاء، 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.

يذكر أن  الانفجار كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، مشيرًا إلى أن هناك معلومات أولية عن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم، منوهة بأن رئيس الحكومة اليمنية والوزراء لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، حيث إنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط قتلى ومصابين في انفجار ضخم هز مطار عدن

صدمة مذيعة عقب سماع التفجيرات الضخمة في مطار عدن.. فيديو

انفجارات مطار عدن.. ما سر صوت الطائرات المسيرة؟

ثلاثة انفجارات تهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار عدن بعد انفجار تزامن مع هبوط طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة

حصيلة أولية: 10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات مطار عدن

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات

بعد رسالتها الرومانسية فى عيد ميلاده.. اطلالات مثيرة تجمع روجينا وأشرف زكى

هترجع على نفس المركب أو تتعدم.. لماذا رفضت مصر 400 طن بطاطس من الاتحاد الأوروبي؟

مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني.. وأحمد موسى يشكر وزير الداخلية

أول ظهور للفنان أحمد حلمي مع والدته

بعد تلقيه إنذارا.. جريندو يطالب بالعودة للـVAR والأخير يطرده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 في مصر

طريقة عمل الكيك الصيني بخطوات سهلة

بعد رسالتها الرومانسية فى عيد ميلاده.. اطلالات مثيرة تجمع روجينا وأشرف زكى