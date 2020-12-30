الفرق كان دقيقتين.. متحدث السفارة اليمنية يكشف كواليس انفجار طائرة عدن





وأضاف المخلفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، إن وقت الانفجار كان الفرق دقيقتين ما بين نزول أعضاء الحكومة ورئيسها من الطائرة ووقت التفجير .





وأشار إلى أن حادث تفجير الطائرة خلف 25 شهيدأ مدنيين والمسافرين فى مطار عدن بينهم صحفيون ، موظفو الصليب الأحمر والذين تم إصابتهم ونجاة رئيس الحكومة وأعضائها ونلقهم إلى مقر الحكومة ومن المقرر أن يجتمعوا غدأ .





وتابع أن هذه الحادثة يجب أن تكون رسالة للحكومة اليمينة لإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية التى يفترض أن تكون بالعاصمة اليمينة بالإضافة لكونها رسالة للمجتمع الدولى باستمرار ميليشيات الحوثيين الارهابية بقصف مطار مدنى مكتظ بالمسافرين خاصة وأن هؤلاء الميليشيات إرهابية.



ووقعت اليوم، الأربعاء، 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.

يذكر أن الانفجار كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، مشيرًا إلى أن هناك معلومات أولية عن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم، منوهة بأن رئيس الحكومة اليمنية والوزراء لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، حيث إنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.





قال بليغ المخلفي المتحدث بسم السفارة اليمنية، إن ما حدث فى عدن اليوم هو تفجير إرهابي مؤلم قامت به ميليشيات الحوثي وكان المستهدف منه الحكومة اليمنية بكافة أعضائها حيث كان هناك ترتيب متعمد لاستهدافهم عند وصولها إلى عدن .