طبيب: لقاح أكسفورد أثبت فعاليته بنسبة 70% ويمثل انفراجة في أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إن لقاح أكسفورد يمكن تخزينه في ثلاجة عادية أو حقيبة ثلج، والذهاب به إلى أي مكان في العالم ويخزن لمده 65 أشهر، مؤكدا أن لقاح أكسفورد يشكل لبريطانيا انفراجه في أزمة كورونا .





وأضاف «المشتت» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن دول العالم منهم بريطانيا فقد السيطرة على كورونا، مشيرا إلى أن خطة بريطانيا هي تطعيم مليون شخص كل أسبوع خلال شهر يناير.



