محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر .





والتقى المحافظ خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.





وأكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .