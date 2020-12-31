ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:34 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال المواطنين بالإلتزام بالمواعيد المقررة للغلق طبقا لقرارات مجلس الوزراء لجميع المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجاريه مع مراعاة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم.

وفي سياق آخر تفقد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر .

والتقى المحافظ  خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا  مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعبة الأدوات الصحية: نؤيد قرار إغلاق المحلات التجارية بشروط

غلق المقاهي المخالفة وضبط لحوم فاسدة في حملة بالنزهة.. صور

أثناء جولته الليلية.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة تسير عكس الاتجاه في عباس العقاد .. صور

محافظ القاهرة: نقل 1411 أسرة من عزبة الهجانة لمساكن أهالينا لإنشاء محور الوفاء والأمل

قرارات قوية من التنمية المحلية .. إغلاق 1388 منشأة مخالفة للمواعيد خلال 3 أيام

محافظ بني سويف: تكثيف الحملات على المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق

ترشيحاتنا

قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

تأكد إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

متابعة تهاجم ريهام حجاج.. والأخيرة ترد

غلق المدارس من 2 يناير.. وزير التعليم: امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير

الصور الأولى لحادث تصادم كارتة طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. شاهد

السيسي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية سعيدة لـ2020.. امرأة تربح مليون دولار .. شاهد

أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور

لـ الحوامل.. 5 عادات فعالة تجنبك الحموضة طوال الحمل