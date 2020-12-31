المقاولون العرب يعلن تعافي محلل أداء الفريق من فيروس كورونا

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعافي محمد أبو العلا محلل الأداء الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من فيروس كورونا وذلك عقب إصابته مع عدد من لاعبي الفريق بالفيروس المستجد.









وكان فيروس كورونا ضرب 8 لاعبين من المقاولون قبل مباراة النجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.









واستعاد المقاولون كلا من، سيف الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى، بينما تبقى 3 لاعبين آخرون يخضعون للعزل الصحى من المرتقب عودتهم سريعًا فى ظل خضوعهم للبروتوكول الطبى.







