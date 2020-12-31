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فن

وفاء عامر تودع 2020: ربنا اجعل العام الجديد بلا أمراض

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:19 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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القسم الميداني
نشرت وفاء عامر صورة لها عبر حسابها على انستجرام احتفالا بمناسبة السنة الميلادية.

وعلقت وفاء عامر على الصورة قائلة: "قبل نهاية عام وبداية آخر.. ربنا واجعل العام الجديد سعيد بلا أوجاع وبلا أمراض وبلا أحزان.. يارب".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.



العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها
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