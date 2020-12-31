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توك شو

آسر ياسين: دور مهم جدا لـ شريف عرفة في حياتي وراهن عليّ في "حليم"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:23 م
الفنان آسر ياسين
الفنان آسر ياسين
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إسراء صبري
روى الفنان آسر ياسين، عن مواقف تعلمها  قائلا "تعلمت درسا من الأستاذ شريف عرفة وهو كان ليه دور مهم جدا في حياتي".

وأكمل: "شريف عرفة راهن عليا في حليم، وكنت هقف أمام الأستاذ أحمد زكى، ولكن توفاه الله، بعد كده فيلم لحظات حرجة وبعد كده الجزيرة، وسط مجموعة من النجوم، وأعطانى ثقة مرعبة وكان بيسبنى أجرب وأغلط".

وتابع "ياسين" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، شريف عرفة أعطاني حضور شخصي وثقة غير طبيعية، وأيضا هو من علمني كيفية اختيار الأعمال الخاصة بي، وذلك على أساس نقاط معينة.

وفيما يخص أكثر الفنانين تأثيرا به، أوضح :الجيل الأبيض والأسود كله بداية من فؤاد المهندس وعمر الشريف وعادل أدهم ورشدى أباظة كله، منوها إلى أن جده كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا وحبي للأفلام بدأ مع الجامعة.
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