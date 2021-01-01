مشاهدتنا بالملايين.. أحمد موسى: على مسئوليتي واحد من أهم برنامجين في مصر.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين".





وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة وزملائي في برنامج على مسئوليتي طيبين وهؤلاء هم اللي شايلين البرنامج ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" برنامج على مسئوليتي واحد من أهم برنامجين في مصر بفضل الله وبفضل المشاهدين المتابعين من كافة انحاء العالم ".





وتابع:" لو مفيش مصداقية مش هتابعونا ولو إحنا مش مؤثرين لن نتعرض إلى هجوم كبير، ولدينا حجم مشاهدة بالملايين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يارب السنة دي تكون افضل بكثير والشعب المصري تحمل ظروف صعبة كثيرة، وان شاء الله تكون بداية سعيدة".