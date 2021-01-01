ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشاهدتنا بالملايين.. أحمد موسى: على مسئوليتي واحد من أهم برنامجين في مصر.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:34 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى،  الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين".

وقال  أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كل سنة وزملائي في برنامج على مسئوليتي طيبين وهؤلاء هم اللي شايلين البرنامج ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  برنامج على مسئوليتي واحد من أهم برنامجين في مصر بفضل الله وبفضل المشاهدين المتابعين من كافة انحاء العالم ".

وتابع:"  لو مفيش مصداقية مش هتابعونا  ولو إحنا مش مؤثرين لن نتعرض إلى هجوم كبير، ولدينا  حجم مشاهدة بالملايين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  يارب السنة دي تكون افضل بكثير والشعب المصري تحمل ظروف صعبة كثيرة،  وان شاء الله تكون بداية سعيدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كوارث 2020.. شاهد بابا نويل "شحات" في شوارع مصر .. فيديو

بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

توقعات 2021 .. سنة متجددة ومليئة بالابتكارات