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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"سلاسل العلوم والطبيعة".. محتوى مُبسّط يُلهم الصغار في "الشارقة القرائي للطفل"

صدى البلد

تشكل العلوم واحدة من المعارف التي تستهوي الأطفال الصغار وتثير فضولهم لاكتشاف العالم من حولهم، إلا أنه عند النظر إلى المؤلفات والإصدارات العربية المنشورة حول العلوم، نجد أنها تحتاج إلى منهجيات مبتكرة لتقريبها إلى أذهان الصغار وترغيبهم في اكتشافها، لذلك تلجأ الكثير من دور النشر العربي إلى الاعتماد على "سلاسل العلوم والطبيعة" التي تعتمد على بساطة اللغة واستخدام الأمثلة التوضيحية والنماذج التفاعلية لتسير فهمها وتحويلها إلى مواد سهلة. 


ويتيح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ15، مجموعة من سلاسل كتب العلوم بلغات مختلفة تساعد الأطفال على استقاء المعلومات الأوّلية في مختلف أفرع العلوم ومنها الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الطبيعة والفضاء.


وفي هذا الإطار عرضت دار محتوى لتجارة الكتب الإماراتية، سلسلة كتب علمية بتقنية 3D لتسهيل الشرح والفهم للطلاب، بما يمكّنهم من الخوض في رحلات علمية بأنفسهم، وهي سلسلة باللغة الإنجليزية ومنها كتاب "Solar System"، والذي يشرح نظام المجموعة الشمسية بتقنية 3D بحيث يمكن للأطفال فَردْ الصفحات لتظهر الشمس وحولها مجموعتها بصورة مجسمة، كما تضمنت السلسلة مجموعة من الكتب حول "جسم الإنسان"، و"عالم الأحياء البحرية"، و"الفضاء".


وعرضت نفس الدار سلسلة كتب علمية ترفيهية باللغة الإنجليزية أيضاً، وهي كتب أنشطة بحيث تخلق حالة من التفاعل بين الطفل والكتاب، ومنها كتب "Human Body" الذي يشرح جسم الإنسان، وكتاب "Planet Earth" وهو كتاب يتحدث عن كوكب الأرض، وكتاب "Science Lab"، المختص بالتجارب العلمية.


أما دار الحافظ، فعرضت سلسلة كتب بعنوان "عجائب العلوم" والتي تقدم العلوم بشرح مبسط وسلس يمكّن الأطفال من الخوض في عالم العلوم بمختلف أفرعها، ومنها كتب "تجارب في علوم الأحياء"، و"أسرار الكيمياء"، و"اكتشف عالم الفلك"، و"البيئة من حولنا"، و"حقائق من الأرض"، و"خفايا الفيزياء"، كما عرضت الدار كتب "العلوم للصغار"، و"العلوم الممتعة"، لتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة للصغار.


وأتاح "بيت الحكمة" سلسلة كتب العلوم بالرسوم البيانية للمؤلف جون ريتشاردز، وهي طريقة عرض مبسطة تعتمد تقنية "البيانات" التي تسهّل عرض المعلومات، ومنها كتب "العلوم بالرسوم البيانية - الضوء والصوت"، و"العلوم بالرسوم البيانية- القوى"، و"العلوم بالرسوم البيانية- النباتات"، و"العلوم بالرسوم البيانية: الأقاليم البيئية للأحياء"، و"العلوم بالرسوم البيانية: الكائنات الحية"، و"العلوم بالرسوم البيانية: المواد".


وفي سلسلة تزيد من فهم العلوم للأطفال، طرحت دار مكتبة المعارف- ناشرون، سلسلة كتب "جسم الإنسان العلوم المجسمة"، وتضمنت مجموعة كتب منها "العظام والعضلات"، و"الدماغ والقلب"، والتنفس والهضم"، و"الحواس الخمسة".

 

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