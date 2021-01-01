لأول مرة في مصر.. أضخم عرض للألعاب النارية تقيمه الشركة المتحدة على كوبري تحيا مصر

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أضخم عرض للألعاب النارية على كوبري تحيا مصر احتفالا بالعام الجديد2021.

وأضاءت سماء القاهرة بالأضواء الملونة والألعاب النارية، وسط الإعلام المصرية المضيئة والموسيقى، احتفالا بالعام الميلادي الجديد.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بدء العد التنازلي لبرج خليفة الدولي بالمملكة العربية المتحدة الإمارات احتفالا ببدء العام الميلادي الجديد 202‪1.





وشهد الحفل أمام برج خليفة توافد آلاف السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بلحظة رأس السنة الهجرية لمدينة دبي بدولة الإمارات والتي انتهى العد التنازلي بها مع بداية العام الجديد وسط صيحات الآلاف من أمام البرج.





وأبهرت دبي العالم بتقديم احتفالات بالألعاب النارية من برج خليفة أشهر معالم مغامرة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعام الجديد 2021.





وتزين برج خليفة بعلم الإمارات العربية المتحدة، وكونت الألعاب النارية أشكالا هندسية كثيرة رائعة.